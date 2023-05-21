سعر اليورو اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري، 22 قرشا للشراء، و6 قروش للبيع، في مستهل التعاملات بأول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 33.31 جنيه للشراء، و 33.42 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.

شهد سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

طرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.09 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

حقق سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.18 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرض سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.09 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.20 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.19 جنيه للشراء، و33.52 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.18 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 33.19 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.18 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع.

حقق سعر اليورو في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 33.18 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

عرض سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 33.26 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.