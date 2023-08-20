سعر اليورو اليوم الأحد 20-8-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 20-8-2023، انخفاضًا نسبيًا بنهاية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط أسعار صرف العملة الأوروبية في السوق أمام الجنيه المصري بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.53 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

بلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، 33.40 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وحقق سعر اليورو في بنك سايب، 33.46 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري إلى 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.45 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنيمة الصناعية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.35 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.35 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 33.35 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.45 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسجل سعر في بنك القاهرة، 33.45 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، 33.46 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.