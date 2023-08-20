سعر اليورو اليوم الأحد 20-8-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 20-8-2023 انخفاضًا، عند مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية ووصل العملة الأوروبية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.69 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.35 جنيه للشراء، مقابل 33.60 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 33.50 جنيه للشراء، مقابل 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.45 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر اليورو في بنك مصر، بلغ مستوى صرف عند: 33.35 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وقدّر ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.40 جنيه للشراء، مقابل 33.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

وبحسب شاشات التداول في بنك قطر الوطني، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.45 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وفي بنك المصري الخليجي، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.45 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر عملة أوربا في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر في بنك أبو ظبي التجاري إلى 33.31 جنيه للشراء، مقابل 33.71 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.29 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.