سعر اليورو اليوم الأحد 20-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

تباين سعر اليورو اليوم الأحد 20-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، فحقق انخفاضا فى الشراء والبيع من قرش واحد لـ 6 قروش، وارتفاعا في الشراء فقط أو استقرار في البعض الآخر، ووصل إلى 25.23 جنيه للشراء، و 25.31 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى 25.19 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى 25.18 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.29 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري بــ 25.22 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى 25.07 جنيه للشراء 25.45 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

سجل سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري 25.21 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

حقق سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى 25.23 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى، 25.18 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.19 جنيه للشراء، و 25.49 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصرى بــ 25.30 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبى التجارى

شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى 25.17 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 25.18 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى 25.25 جنيه للشراء، 25.49 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري 25.26 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.