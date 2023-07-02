سعر اليورو اليوم الأحد 2-7-2023 مقابل الجنيه سادس أيام عطلة عيد الأضحى

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
أظهرت ماكينات الصراف الألي بالبنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصري، 33.32 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
أوضح الموقع الرسمي لبنك قناة السويس على شبكة الإنترنت سعراليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.61 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر
عرض الموقع الإلكتروني بنك مصر سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، عند 33.32 جنيه للشراء، 33.54 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
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سعر اليورو في بنك القاهرة
جاء سعر اليورو في الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
توقف سعر اليورو في موقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الإنترنت، مقابل الجنيه المصري، عند 33.48 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الاستثمار العربي
ثبت سعر اليورو بماكينات الصراف الألى في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.52 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
أعلن موقع بنك سايب سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.59 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة
في حين سجل موقع بنك البركة سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.61 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
بينما عرض الموقع الإلكتروني للمصرف العربي الدولي سعر