سعر اليورو اليوم الأحد 2-7-2023 مقابل الجنيه سادس أيام عطلة عيد الأضحى

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 2-7-2023 تغير يذكر، مقابل الجنيه المصري، بالشراء والبيع طبقا لما ورد بالمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الألي تزامناً مع سادس أيام العطلة الرسمية للمصارف التي تستغرق 7 أيام بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكرى 30 يونيو، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو بقيمة 33.65 جنيه للشراء، مقابل 33.77 للبيع، وفقاً للبيان الصادرعن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

أظهرت ماكينات الصراف الألي بالبنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصري، 33.32 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أوضح الموقع الرسمي لبنك قناة السويس على شبكة الإنترنت سعراليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.61 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

عرض الموقع الإلكتروني بنك مصر سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، عند 33.32 جنيه للشراء، 33.54 للبيع.



سعر اليورو في ميد بنك

قدرت ماكينات الصراف الألي سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك القاهرة

في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.56 جنيه للشراء، 33.93 للبيع.



جاء سعر اليورو في الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

توقف سعر اليورو في موقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الإنترنت، مقابل الجنيه المصري، عند 33.48 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الاستثمار العربي

ثبت سعر اليورو بماكينات الصراف الألى في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.52 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

أعلن موقع بنك سايب سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.59 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

في حين سجل موقع بنك البركة سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.61 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

بينما عرض الموقع الإلكتروني للمصرف العربي الدولي سعر

اليوم، مقابل الجنيه المصري، 33.63 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.