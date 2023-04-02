سعر اليورو اليوم الأحد 2-4-2023 في نهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأحد 2-4-2023 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا مستوى صرف عند: 33.42 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة “المال” في هذا التقرير أسعار صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية، في أول يوم عمل بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس.

عرض بنك القاهرة، سعر

سعر اليورو في بنك مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

وطرح بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.43 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.48 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي إلى 33.42 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، فبلغ مستوى صرف عند: 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه إلى 33.33 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

حقق سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

في بنك قناة السويس، 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، 33.43 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.