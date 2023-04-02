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سعر اليورو اليوم الأحد 2-4-2023 في نهاية التعاملات في البنوك المصرية

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تباين سعر اليورو

سعر اليورو اليوم الأحد 2-4-2023 في نهاية التعاملات في البنوك المصرية
مايكل سمير

مايكل سمير

2:00 م, الأحد, 2 أبريل 23

تباين سعر

اليورو
اليوم الأحد 2-4-2023 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا مستوى صرف عند: 33.42 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة “المال” في هذا التقرير أسعار صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية، في أول يوم عمل بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة، سعر

اليورو
اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.43 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.48 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي إلى 33.42 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، فبلغ مستوى صرف عند: 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه إلى 33.33 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

حقق سعر

اليورو
في بنك قناة السويس، 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، 33.43 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

2:00 م, الأحد, 2 أبريل 23