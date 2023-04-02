سعر اليورو اليوم الأحد 2-4-2023 في نهاية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
عرض بنك القاهرة، سعر
سعر اليورو في بنك مصر
وطرح بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري
وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.43 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي
وحقق سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.48 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي
وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي إلى 33.42 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
وفي بنك البركة، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
أما سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، فبلغ مستوى صرف عند: 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
وصل سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه إلى 33.33 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس
حقق سعر
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، 33.43 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.