سعر اليورو اليوم الأحد 2-4-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري
عرض البنك الأهلي القطري، سعر
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
طرح بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.46 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي
أما سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر
وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري
وصل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أبوظبي التجاري إلى 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق، 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.39 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.