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سعر اليورو اليوم الأحد 2-4-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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اليورو بـ 33.32 جنيه للشراء

سعر اليورو اليوم الأحد 2-4-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية
مايكل سمير

مايكل سمير

9:00 ص, الأحد, 2 أبريل 23

سعر

اليورو
اليوم الأحد 2-4-2023، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر والتي تبدأ من الساعة 9.30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1.30 ظهرًا وذلك خلال شهر رمضان المبارك، مسجلًا 33.54 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وينشر موقع جريدة المال في هذا التقرير أسعار صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في أول يوم عمل للبنوك بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري

عرض البنك الأهلي القطري، سعر

اليورو
اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.39 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

طرح بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.46 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

أما سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أبوظبي التجاري إلى 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق، 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر

اليورو
أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ33.39 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

9:00 ص, الأحد, 2 أبريل 23