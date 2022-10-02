سعر اليورو اليوم الأحد 2-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 2-10-2022 في أسعار الصرف، في نهاية التعاملات البنكية وبلغ 19.12 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، بمقدار 19 قرشًا للبيع والشراء، وفقًا لآخر تقارير متوسط سعر الصرف من البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الأوروبية في البنوك بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، إلى 18.97 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 18.97 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك المصرف المتحد أمام الجنيه، 19.01 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوربي في البنك الأهلى القطرى

سجل اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه 19.00 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري إلى 19.03 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 19.00 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك العربي الإفريقي

في البنك العربي الإفريقي، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.99 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي البنك المصري الخليجي

بلغ اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، 19.03 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 18.99 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 18.99 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

حقق اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك البنك التجاري الدولي، 19.01 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 18.99 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.