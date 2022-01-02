سعر اليورو اليوم الأحد 2-1-2022 فى البنوك المصرية

حققت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 2-1-2022، حالة من الاستقرار داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.737 جنيه للشراء، و17.849 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر 17.68 جنيه للشراء، و17.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول 17.68 جنيه للشراء و17.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.69 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

تداولت مستويات سعر صرف اليورو عند 17.60 جنيه للشراء، و17.85 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 17.72 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 17.73 جنيه للشراء، و17.87 للبيع.