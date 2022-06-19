سعر اليورو اليوم الأحد 19-6-2022 في مصر

أوضحت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 19 يونيو 2022 داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، أمام الجنيه المصري، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو، مقابل الجنيه 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

أعلنت آخر التحديثات استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.44 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.47 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري 19.45 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبين آخر تحديث للعملات استقرار سعر صرف اليورو في تعاملاته المسائية مقابل الجنيه المصري عند 19.47 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهر تقرير المال لأسعار العملات حفاظ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، عند 19.42 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري 19.47 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما استقر سعر شراء وبيع اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.47 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.