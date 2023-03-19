سعر اليورو اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية بالبنوك الأجنبية والإسلامية والمصرية والعربي المختلفة، في أولي أيام العمل الإسبوعية، متوسط سعر صرف وصل إلى 32.67 جنيه للشراء، و 32.78 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال هذا التقرير اليومي، أسعار صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

طرح سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.76 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.76 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

شهد سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 32.61 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.61 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 32.61 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

طرح سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 32.77 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

قدر سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

شهد سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.