سعر اليورو اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات بالبنوك

حقق سعر
سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
طرح سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.76 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك سايب
وصل سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.76 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
شهد سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 32.61 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.61 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية
بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 32.61 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
طرح سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
قدر سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
شهد سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 32.72 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.