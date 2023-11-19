سعر اليورو اليوم الأحد 19-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك بمصر

حقق سعر اليوم الأحد 19-11-2023 مستوى صرف مقابل الجنيه المصري وفقًا لما أظهرته شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك بمصر، وبلغ متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو 33.63 جنيه للشراء، و33.75 جنيه للبيع حسبما جاء بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، بنهاية تعاملات المصارف العاملة بالقطاع.

وترصد بوابة جريدة «المال» سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 33.40 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وحقق سعر اليورو في بنك بلوم مصر قيمة: 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

ووصل سعر اليورو في بنك البركة إلى قيمة: 33.39 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

سجل سعر اليورو في ميد بنك قيمة: 33.60 جنيه للشراء، و33.83 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وقُدر سعر اليورو في بنك القاهرة بقيمة: 33.38 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في حيث طًرح سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، بقيمة 33.39 جنيه للشراء، و33.79 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

عُرض سعر في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 32.95 جنيه للشراء، و33.08 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك مصر

جاء سعر اليورو في بنك مصر بقيمة: 33.29 جنيه للشراء، و33.67 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأوضح موقع البنك الأهلي المصري سعر اليورو بقيمة: 33.29 جنيه للشراء، و33.67 للبيع، بنهاية عمليات التداول.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.39 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر فطُرح بقيمة: 33.39 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، مقابل الجنيه المصري.