سعر اليورو اليوم الأحد 19-11-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 19-11-2023 مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، وسجل متوسط سعر العملة الأوروبية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 33.43 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، 33.38 جنيه للشراء، مقابل 33.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.39 جنيه للشراء، مقابل 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 32.95 جنيه للشراء، مقابل 33.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي إلى 33.38 جنيه للشراء، مقابل 33.79 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.29 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ33.29 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.39 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.39 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوربي في بنك سايب

أما سعر في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 33.40 جنيه للشراء، مقابل 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 32.86 جنيه للشراء، مقابل 33.09 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وحقق سعر اليورو في بنك البركة، 33.39 جنيه للشراء، مقابل 33.78 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك إلى 33.60 جنيه للشراء، مقابل 33.83 للبيع.