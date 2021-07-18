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سعر اليورو اليوم الأحد 18-7-2021 في البنوك المصرية

اليورو يفقد 3 قروش في أغلب البنوك
فاطمة إمام 11:16 ص, الأحد, 18 يوليو 21 11:16 ص, الأحد, 18 يوليو 21

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في بداية التعاملات الأسبوعية واجه سعر اليورو اليوم الأحد 18 يوليو 2021، موجة من التراجع مقابل نظيره المحلي داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقاً لآخر تحديث لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب المسح الذي تُعده المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ليصل متوسط السعر إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

انخفضت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي بقيمة 3 قروش للبيع والشراء أمام الجنيه المصري داخل بنك مصرليأتي عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بينما فقد سعر صرف اليورو الأوروبي 3 قروش أيضاً للبيع والشراء مقابل نظيره المصري بالبنك الأهلى المصرى ليصل إلى مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

كما حقق الجنيه المصري مكاسب جديدة أمام سعر صرف اليورو داخل شركة مصر للصرافة ليصل إلى مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفقاً لآخر تحديث للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية وصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات الصباحية سجلت مستويات اليورو الأوروبي ببنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

داخل شبكة فروع البنك التجاري أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه بلغ عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يواصل أعلى سعر لليورو الأوروبي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل السوق المصرفية التي يقدمه بنك الاستثمار العربي عند مستويات 18.53 و18.69 جنيه كأعلى سعر له داخل السوق.

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بقلم فاطمة إمام

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