سعر اليورو اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 18-6-2023، تداولات الأسبوع أمام الجنيه المصري، على استقرار، بحسب آخر تحديث لعملة أوروبا الموحدة على المواقع الإلكترونية الرسمية وشاشات التداولات بفروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ليصل متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو بقيمة 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي إلى 33.57 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر مستوى 33.57 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهرت آخر التحديثات على سعر اليورو أمام الجنيه ببنك التجاري الدولي عند 33.68 جنيه للشراء و 33.95 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية بفروع بنك الإسكندرية إلى مستويات 33.68 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما أظهر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك القاهرة وصول سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

إلى 33.67 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

بلغ سعر اليورو بالموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي مستويات 33.73 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك التعمير والإسكان

فيما عرضت شاشات التداولات اللحظية داخل بنك التعمير والإسكان وصول السعر لـ 33.33 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ مستويات شراء وبيع سعر

سعر اليورو في بنك بلوم

اليوم بالبنك المصري الخليجي إلى 33.67 جنيه، و 33.95 جنيه، على الترتيب.

استقر سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك بلوم عند 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية بنك البركة

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو اليوم ببنك البركة إلى 33.33 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.