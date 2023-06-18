سعر اليورو اليوم الأحد 18-6-2023 بختام عمليات التداول

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 18-6-2023 ارتفاعاً بقيم تتراوح بين 16 – 39 قرش للشراء والبيع في نهاية عمليات التداول المصرفي وفقاً لما عرضته ماكينات الصراف الألي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة بـ 33.71 جنيه للشراء، مقابل 33.83 للبيع، وفقا للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المصرية. وتعرض «المال» من خلال موقعها الإلكتروني تقرير بأسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي المعروضة بالبنوك.

ثبت سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 33.57 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

في حين شهد سعر اليورو في بنك مصر استقراراً بقيمة 33.57 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ونشر موقع البنك التجاري الدولي سعر اليورو بقيمة، 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر اليورو في بنك الإسكندرية على مستوياته عند: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة: 33.73 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وجاء في موقع بنك التعمير والإسكان سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بقيمة: 33.67 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وطرح موقع البنك المصري الخليجي سعر اليورو بقيمة: 33.67 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم مصر

وقُدر سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل العملة المحلية، بقيمة 33.67 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وعرض موقع ميد بنك سعر اليورو بقيمة: 33.64 جنيه للشراء، و34.01 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بينما توقف سعر

اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، عند: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.