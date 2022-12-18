سعر اليورو اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، من 8 لــ 16 قرشا للشراء و 5 لـ 18 قرشا للبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وطبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصرى، وصل إلى 26.15 جنيه للشراء، و 26.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول اللحظية للبنوك، ومواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجارى الدولى

حقق سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري 26.08 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

طرح سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 26.11 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 26.06 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى القطرى

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري قدر بــ 26.09 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 26.05 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

شهد سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري 26.12 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 26.05 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 26.08 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري حقق 26.06 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

أما سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 26.05 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري وصل إلى 26.12 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

قدر سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بــ 26.11 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

عرض سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بــ 25.93 جنيه للشراء 26.35 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

و سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري شهد 26.09 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.