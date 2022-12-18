وصل سعر اليورو اليوم الأحد 18-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية إلى 26.15 جنيه للشراء، 26.24 للبيع بحسب استعراض موقع البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار الصرف، وكانت قد استأنفت البنوك حركة التداول اليوم على العملات بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يوميّ الجمعة والسبت، وفي السطور القادمة تقدم جريدة المال عرضًَا يوميًا لحركة أسعار النقد الأجنبي أمام العملة المصرية، وذلك استنادًا لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 26.11 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 26.05 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 25.93 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 26.06 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 26.05 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 26.05 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 26.09 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 26.09 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 26.08 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 26.12 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 26.06 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 26.05 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.