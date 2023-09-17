سعر اليورو اليوم الأحد 17-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

شهد سعر اليوم الأحد 17-9-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بأولى أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وحقق متوسط سعر صرف وصل إلى 33.09 جنيه للشراء، و 33.21 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 32.83 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.69 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

و سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.77 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

طرح سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 32.79 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 32.80 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.80 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

و سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.80 جنيه للشراء، و33.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

شهد سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري إلى 32.64 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

سجل سعر في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 32.87 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري حقق 32.84 جنيه للشراء، و33.07 للبيع.