سعر اليورو اليوم الأحد 17-9-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

تحرك سعر اليوم الأحد 17-9-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية بشكل طفيف عن نهاية التداولات الأسبوعية بالخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند مستوى 32.86 جنيه للشراء، 32.97 للبيع بحسب آخر تحديث على صفحة البنك المركزي المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصريةـ، لتعرض “المال” في السطور التالية سعري شراء وبيع وحدة النقد الأوروبية .

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو اليوم أمام الجنيه عند 32.69 جنيه للشراء، 32.69 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

في ختام التداولات أتاح بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه داخل الفروع عند 32.69 جنيه للشراء، 32.69 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية عند 32.69 جنيه للشراء، 32.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

يقدم البنك الحكومي بنك القاهرة سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 32.79 جنيه للشراء، 33.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر اليورو في ختام التعاملات أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية عند 32.80 جنيه للشراء، 33.07 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

أتاح البنك التجاري الدولي CIB سعر أمام الجنيه المصرى في الختام عند 32.80 جنيه للشراء، 33.08 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

يعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.84 جنيه للشراء، 33.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

داخل فروع بنك التعمير والإسكان جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.10 جنيه للشراء، 33.27 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى 32.79 جنيه للشراء، 33.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عرض بنك قناة السويس اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.79 جنيه للشراء، 33.07 للبيع.