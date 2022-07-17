سعر اليورو اليوم الأحد 17 -7-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الأحد 17 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، بعد معاودة البنوك عملها بعد مرور إجازة عيد الأضحى طوال الأسبوع الماضي، وذلك بحسب تقرير المال الصباحي الذي تقدمه بشكل يومي؛ ليأتي سعر شراء اليورو بقيمة 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.48 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبينت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبدأت البنك العربي الأفريقي الدولي تداولاته الأسبوعية وصول سعر صرف اليورو داخل أمام نظيره المصري عند 19.26 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع اليورو على تعاملاته الصباحية مقابل الجنيه المصري عند 19.33 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبين تقرير “المال” الصباحي استقرار سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى نفس مستويات أمس استقرار سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.