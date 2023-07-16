سعر اليورو اليوم الأحد 16-7-2023 ببداية التعاملات في البنوك

أظهر آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وصول متوسط سعر اليوم الأحد 16-7-2023 إلى 34.46 جنيه للشراء، و 34.57 للبيع، ببداية التعاملات اليومية في البنوك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك، وتستعرض بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية وفقًا لشاشات التداول في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 34.33 جنيه للشراء، و 34.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، 34.58 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 34.45 جنيه للشراء، و 34.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وطرح ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 34.55 جنيه للشراء، و 34.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى 34.55 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.61 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 34.45 جنيه للشراء، و 34.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 34.56 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 34.56 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب إلى 34.57 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، 34.55 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 34.56 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.