سجل سعر اليورو اليوم الأحد 16-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا في أسعار الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر الصرف حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف الاتحاد الأوروبي بالبنوك الحكومية والأجنبية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف 19.05 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، مستوي صرف 19.05 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وصل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري مقابل الجنيه المصري، حقق 19.03 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

شهد سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري سعر صرف، 19.06 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 19.04 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغ سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري 19.03 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه إلى 19.03 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية ، أمام الجنيه إلى 19.03 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

شهد سعر اليورو في المصرف المتحد ، مقابل الجنيه المصري 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مستوى صرف مقابل الجنيه، 19.10 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 19.07 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.