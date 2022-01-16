سعر اليورو اليوم الأحد 16-1-2022 في البنوك المصرية

اظهر التقرير الصباحي للمال استقرار شراء وبيع سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16-1-2022، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.66 جنيه للشراء، و17.780 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وبين احدث تقرير المال استقرار سعر صرف اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر عند 17.73 جنيه للشراء، و17.91 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول 17.89 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وبين احدث تقرير للمال استقر مستويات شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.67 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واظهر احدث تقرير للمال استقرار صرف اليورو أمام الجنيه المصري جاء عند مستوى 17.88 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبين التقرير الصباحي للمال وصول صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.76 جنيه للشراء، و17.90 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أظهرت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وصول السعر عند 17.92 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبين. التقرير الصباحي استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.91 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.