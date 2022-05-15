سعر اليورو اليوم الأحد 15-5-2022 في مصر

أظهرت آخر التحديثات داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 15مايو 2022، مقابل الجنيه، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل السعر إلى 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ سعر اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه، إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف اليورو داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، أمام الجنيه المصري، عند 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت آخر التحديثات استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.49 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبينت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.51 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري عند 19.33 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.