سعر اليورو اليوم الأحد 15-10-2023 في ختام التعاملات بالبنوك في مصر

تراجع متوسط سعر اليورو اليوم الأحد 15-10-2023 في ختام التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليصل بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن عدد من العملات العربية والأجنبية إلى 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع.

وينشر موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، 32.27 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 32.38 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر مستوى صرف عند: 32.37 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، فحقق مستوى صرف عند: 32.37 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.21 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخلجي، 32.37 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.