سعر اليورو اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الأحد 14-5-2023 انخفاضاً، مقابل الجنيه المصري، بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية، وبلغ متوسط عملة الاتحاد الأوروبي 33.45 جنيه للشراء، مقابل 33.57 للبيع، حسبما جاء بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، وتستعرض جريدة «المال» من خلال موقعها أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة – اليورو- المعروضة بشاشات التداول اللحظى المنتشرة بفروع البنوك.

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري: 33.46 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول مصر

جاء سعر اليورو فى بنك كريدى أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.46 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

شهد سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري : 33.46 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري: 33.51 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا الموحدة في ميد بنك

ثبت سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، عند: 33.38 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

توقف سعر اليورو فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني

قُدر سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.46 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

طُرح سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عُرض سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى: 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر

اليوم فى بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري: 33.45 جنيه للشراء، 33.93 للبيع.