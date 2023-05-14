سعر اليورو اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري: 33.46 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول مصر
جاء سعر اليورو فى بنك كريدى أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.46 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة
شهد سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري : 33.46 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري: 33.51 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة في ميد بنك
ثبت سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، عند: 33.38 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
توقف سعر اليورو فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني
قُدر سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.46 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
طُرح سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
عُرض سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى: 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
وبلغ سعر