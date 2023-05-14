سعر اليورو اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية، تباين سعري الشراء والبيع، في أول أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.70 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع، ويقدم موقع جريدة المال في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

شهد سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.84 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وصل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري إلى 33.38 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.46 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

حقق سعر

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.46 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 33.46 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.