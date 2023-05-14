سعر اليورو اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك

سجل سعر
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
شهد سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري
حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سجل سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.84 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
بلغ سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.
سعر عملة أوروبا في ميد بنك
وصل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري إلى 33.38 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
عرض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.46 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
قدر سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.36 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
حقق سعر
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 33.46 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.