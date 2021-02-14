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سعر اليورو اليوم الأحد 14-2-2021 في البنوك المصرية

اليورو يفتتح تعاملات اليوم بميل طفيف ناحية الصعود
‫محمود الصباغ‬‎ 6:58 ص, الأحد, 14 فبراير 21 6:58 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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افتتحت البنوك العاملة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصري التداول اليوم على اليورو الأوروبي عند مستويات تميل للزيادة بشكل طفيف عن مستويات الخميس الماضي، بحسب أخر التحديثات على شاشات التداول اللحظي داخل المصارف.

وبحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري على متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية، شهدت ارتفاع طوال الاسبوع الماضي يصل إلى 12 قرشا على مستوى الشراء والبيع عند 18.85، و19.01 جنيه.

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سعر اليورو في بنك مصر

ويمكن للأفراد والشركات التداول على اليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول، عند مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

 وافتتح البنك الأهلي المصري التعامل على سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة البنك العربي الأفريقي الدولي ، عند مستوى 18.89 جنيهاً للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

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اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبحسب آخر تحديثات البنوك على سعر العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية المصرية ، وصل السعر في بنك قطر الوطني الأهلي ، 18.89 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

واظهر تقرير المال علي سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، وصل السعر في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

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أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وبينت أخر التحديثات في بداية تعاملات اليوم عن أعلى مستوى لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية يأتي بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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