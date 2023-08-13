سعر اليورو اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

سجل سعر اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية انخفاضًا، بأولى أيام عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي الأسبوعية متوسط صرف وصل إلى 34.00 جنيها للشراء و34.12 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وفي التقرير اليومي التالي يقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.65 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.65 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.76 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

و سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.76 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 33.80 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

قدر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 33.59 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

أما سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.83 جنيه للشراء، و34.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.76 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 33.76 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر في بنك ابو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري عرض بـ 33.74 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.