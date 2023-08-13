سعر اليورو اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

شهد سعر اليوم الأحد 13-8-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري متوسط صرف بلغ 33.75 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع، بختام التعاملات اليومية بالمصارف في بداية الأسبوع، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري المنشور بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ويعرض موقع جريدة «المال» أسعار وحدة النقد الأوروبية – يورو، كما وردت بالمواقع الإلكترونية للبنوك على شبكة الإنترنت وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بالفروع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

جاء سعر اليورو اليوم بموقع بنك الكويت الوطني على شبكة الإنترنت، بقيمة: 33.83 جنيه للشراء، و34.12 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

في حين عرضت الصفحة الرسمية لبنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو بقيمة: 33.76 جنيه للشراء، و34.05 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وعرضت ماكينات الصراف الآلي لبنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو بقيمة: 33.75 جنيه للشراء، و34.05 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك البركة

وقدمت شاشات التداول في بنك البركة سعر بقيمة: 33.76 جنيه للشراء، و34.05 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

في حين وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى: 33.65 جنيه للشراء، و33.94 للبيع، بختام تعاملات البنوك المسائية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرحت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنك الأهلي المصري سعر اليورو بقيمة: 33.65 جنيه للشراء، و33.94 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك قناة السويس

وثبت سعر اليورو في بنك قناة السويس عند: 33.76 جنيه للشراء، و34.05 للبيع، بنهاية عمليات التداول المصرفية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وقدرت الصفحة الرسمية للمصرف المتحد على الإنترنت سعر اليورو بقيمة: 33.59 جنيه للشراء، و34.05 للبيع، بنهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية.

سعر اليورو في ميد بنك

وحافظ سعر اليوم على مستوياته في موقع ميد بنك على شبكة الإنترنت بقيمة: 33.58 جنيه للشراء، و34.05 للبيع، أمام الجنيه المصري.