سعر اليورو اليوم الأحد 13-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 13-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، لتصل الزيادة إلى جنيه، وكسر حاجر الـ 25 جنيها للشراء في أحد البنوك، ووصل إلى 25.22 جنيه للشراء، و 25.31 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى 24.75 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبى التجارى

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري، 24.74 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر اليورو في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري 24.79 جنيه للشراء، و 25.32 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

قدر سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى بنحو 24.79 جنيه للشراء بــ 25.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

شهد سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى 24.80 جنيه للشراء، و25.27 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامى

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 24.81 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى، 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

سعر اليورو فى البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر اليورو اليوم بالبنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى 24.81 جنيه للشراء، 25.34 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

قدر سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى بــ 24.75 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربى الدولى

شهد سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 24.82 جنيه للشراء، و 25.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه إلى 24.98 جنيه للشراء، و 25.32 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصرى، 25.05 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى ، 24.88 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.