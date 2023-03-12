سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي- مصر

اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه المصري بقيمة 24 قرش للشراء و 25 قرش للبيع في ختام تعاملات البنوك المحلية والأجنبية بمصر، وبلغ متوسط وحدة النقد الأوروبية – يورو 32.82 جنيه للشراء مقابل 32.93 جنيه للبيع، وفقاً لما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعري الشراء والبيع لعملة الاتحاد الأوروبي الموحدة.

جاء سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر عند 32.58 جنيه للشراء جنيه مقابل 33.11 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني إلى 32.62 جنيه للشراء مقابل 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية 32.62 جنيه للشراء مقابل 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

قُدر سعر اليورو في بنك سايب بـ 32.62 جنيه للشراء مقابل 33.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 32.51 جنيه للشراء جنيه مقابل 33.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي

عُرض سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

في المصرف العربي بـ 32.62 جنيه شراء مقابل 33.11 جنيه بيع.

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 32.62 جنيه للشراء مقابل 33.12 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.51 جنيه للشراء مقابل 33.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

شهد سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 32.61 جنيه للشراء مقابل 33.12 جنيه للبيع.

سعر عملة وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

جاء سعر اليورو في ميد بنك عند 32.85 جنيه للشراء مقابل 32.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

قُدر سعر اليورو في بنك المشرق بـ 32.62 جنيه للشراء مقابل 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

طُرح سعر

اليوم في بنك قناة السويس بـ 32.61 جنيه للشراء مقابل 33.11 جنيه للبيع.