سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم الأحد 12-3-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 32.58 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع، استنادًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

طرح المصرف العربي الدولي، سعر

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

اليوم أمام الجنيه المصري بـ 32.62 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

عرض بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.58 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 32.62 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي بنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.62 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر، 32.40 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 32.62 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وأما سعر

سعر اليورو في المصرف المتحد

في البنك الأهلي القطري، بلغ مستوى صرف عند: 32.64 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

وعرض المصرف المتحد، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.52 جنيه للشراء، و 33.11 لللبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 32.62 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 32.61 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.