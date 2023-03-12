سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي
طرح المصرف العربي الدولي، سعر
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
عرض بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.58 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
وبلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 32.62 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وفي بنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.62 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك مصر
وسجل سعر اليورو في بنك مصر، 32.40 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 32.62 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
وأما سعر
سعر اليورو في المصرف المتحد
وعرض المصرف المتحد، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.52 جنيه للشراء، و 33.11 لللبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك البركة
وفي بنك البركة، سجل سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 32.62 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 32.61 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.