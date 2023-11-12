سعر اليورو اليوم الأحد 12-11-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات

شهد سعر اليوم الأحد 12-11-2023 تراجعًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بأولى أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 32.96 جنيه للشراء، و 33.07 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمصرية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.77 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

طرح سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 32.90 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.77 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 32.87 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

و سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.87 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 32.77 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

عرض سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.86 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

قدر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 32.87 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أما سعر في الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 32.87 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو ، مقابل الجنيه المصري، 32.80 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري طرح بـ 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.