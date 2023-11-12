سعر اليورو اليوم الأحد 12-11-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

تحرك سعر اليورو اليوم الأحد 12-11-2023 منخفضًا بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري في ختام أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وسجل متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي 32.94 جنيه للشراء، و33.05 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري، وتقدم بوابة جريدة «المال» عرض لأسعار وحدة النقد الأوروبية – ، وفقًا لتحديث شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية بالمصارف المحلية والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، بنهاية التداول وصل لقيمة: 32.90 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر امام العملة المحلية سجل بقيمة: 32.77 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري قُدر بقيمة: 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني قُدر بقيمة: 32.87 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر في الاستثمار العربي، عُرض بقيمة: 32.87 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد بلغ قيمة: 32.71 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل العملة المحلية جاء بقيمة: 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المحلية بقيمة: 32.87 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية حقق قيمة: 32.77 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، امام العملة المحلية بقيمة: 32.86 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة: 32.89 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري بختام التعاملات المسائية بقيمة: 32.77 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.