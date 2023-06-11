سعر اليورو اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك تباين سعر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الأحد 11-6-2023 للشراء والبيع، أمام الجنيه المصري، بختام التعاملات المصرفية، وبلغ متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بقيمة 33.14 جنيه للشراء، و33.26 للبيع، وفقاً لأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الألكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ووفقاً لما اوضحته المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الألي.

توقف سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، عند 33.03 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه، لـ 33.03 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

جاء سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه، بقيمة 33.07 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو



سعر اليورو في كريدي اجريكول – مصر

سجل اليورو في بنك كريدي اجريكول – مصر، أمام الجنيه، 33.14 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعراليورو في مصرف أبو ظبي التجاري

عُرض سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

في مصرف أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه، بـ 33.13 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، 33.13 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

قُدر سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، بقيمة 33.12 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، عند 32.03 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر

طُرح سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، بـ 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

حافظ سعر اليورو في بنك البركة على قيمته، أمام الجنيه، عند 33.14 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

شهد

اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، 33.14 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.