سعر اليورو اليوم الأحد 11-12-2022 في بداية التعاملات

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 11-12-2022، في مستهل التعاملات البنكية اليومية في أسبوع عمل البنوك بعد العطلة الأسبوعية ارتفاعًا في سعري البيع والشراء، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي وصل إلى 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع، وتنشر جريدة المال في سطور أبرز ما شهدته حركة تداول العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.82 جنيه للشراء، 26.08 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 25.86 جنيه للشراء، 26.09 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 25.86 جنيه للشراء، 26.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 25.79 جنيه للشراء، 26.09 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 25.78 جنيه للشراء، 26.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 25.82 جنيه للشراء، 26.04 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 25.79 جنيه للشراء، 26.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 25.78 جنيه للشراء، 26.06 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 25.78 جنيه للشراء، 26.09 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 25.73 جنيه للشراء، 26.14 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 25.78 جنيه للشراء، 26.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 25.78 جنيه للشراء، 26.03 للبيع.