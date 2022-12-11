سعر اليورو اليوم الأحد 11-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 11-12-2022، ارتفاعًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، 25.87 جنيه للشراء، و 25.96 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بموقع البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 25.81 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، 25.78 جنيه للشراء، و 26.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 25.78 جنيه للشراء، و 26.08 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، سعر اليورو بـ 25.84 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وطرح بنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو بـ 25.78 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر اليورو بـ 25.80 جنيه للشراء، و 26.10 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وفي ميد بنك، سجل سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 25.73 جنيه للشراء، و 26.14 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، 25.78 جنيه للشراء، و 26.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 25.78 جنيه للشراء، و 26.03 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى 25.82 جنيه للشراء، و 26.08 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

طرح بنك الإسكندرية، سعر اليورو بـ 25.82 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو بـ 24.62 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر اليورو بـ 25.86 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، إلى 25.79 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.