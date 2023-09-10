سعر اليورو اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

ارتفع سعر اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بأولى أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي وصل لمتوسط سعر صرف 33.02 جنيه للشراء، و 33.13 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار العملة الأوروبية، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.88 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.88 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.86 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.98 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم

سعر اليورو في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 33.50 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 32.88 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 32.96 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو اليوم بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 32.99 جنيه للشراء، و33.25 للبيع.