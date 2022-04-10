سعر اليورو اليوم الأحد 10-4-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 10 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 20.280 جنيه للشراء، و20.399 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

حافظ اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وحافظت مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.86 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و 20.06 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.83 جنيه للشراء، و20.06 للبيع.