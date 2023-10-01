سعر اليورو اليوم الأحد 1-10-2023 مقابل الجنيه في الختام

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 1-10-2023 أمام العملة المحلية بمصر بالقطاع المصرفي المصري 6 قروش في ختام التعاملات، ليصل متوسط السعر عند 32.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، بحسب متوسط سعر العملة الأوروبية المعلنة على موقع البنك المركزي المصري ، لتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة المال بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، والتي جاءت عند مستوى:

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في الختام عند مستوى 32.56 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام نظيره بختام التعاملات بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستويي 32.61 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري عند 32.41 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

عرض الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر وصول سعر أمام نظيره المصري عند مستوى 32.55 جنيه للشراء، و32.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية بمصر داخل فروع بنك البركة عند مستوى 32.56 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو أمام العملة المحلية بمصر داخل فروع بنك الكويت الوطني 32.39 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر اليورو على مستواه بشاشات البنك الأهلي المصري للتداولات اللحظية عند 32.46 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

استكمالا لعرض اليورو بالبنوك الحكومية وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك مصر 32.32 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في الختام جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 32.43 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.