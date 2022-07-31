سعر اليورو اليوم الأحد 31-7-2022 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

أظهرت مؤشرات التداول اللحظية على المواقع الرسمية للبنوك المصرية وصول سعر اليورو اليوم الأحد 31-7-2022 في بداية التعاملات الصباحية إلى مستوى 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري الرسمي، ويقدّم موقع «جريدة المال» نشرة أسعار العملات وبيانًا تفصيليًّا بها وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك المصرية الحكومية والخاصّة وشراكات الصرافة العاملة في السوق المحلّية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.18 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

بينما وصل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 31-7-2022 نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع بنك مصر.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة، حافظ سعر صرف اليورو على مستواه عند 19.21 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

ووفقًا للبنك الأهلي القطري QNB فإنَّ سعر اليورو اليوم قد حقق 19.19 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري 19.20 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وأمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس قد سجّل اليورو سعر 19.14 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 19.23 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك العربي الأفريقي

ووصل سعر صرف عملة اليورو في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 19.16 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك

وصل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك مقابل الجنيه المصري، إلى 19.23 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.