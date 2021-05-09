سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية 9-5-2021

عرض أعلى قيمة لسعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك البركة، عند 19.00جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الأحد عند نفس مستوى أسعار يوم الخميس الماضي 18.86 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، مستوى 18.80 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 18.80 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك HSBC

وفى بنك. HSBC، عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.73 جنيه للشراء ، و19.96 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك الأهلي الكويتي

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك البركة ، عند 18.85 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في البنك العربي الأفريقي مستوى 18.83 جنيه للشراء، و19.13 جنية للبيع .

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل المصرف المتحد، عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.82 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل. بنك البركة، عند 19.00جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.69 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، تقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.80 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع.