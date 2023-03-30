سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاع أسعار الفائدة

سجل سعر اليورو 33.54 للشراء، و33.66 للبيع، مقابل الجنيه المصري، وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف، وذلك بعد إعلان قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

سعر اليورو بعد اجتماع البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 33.28 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع، بينما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، إلى 33.29 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو اليوم

ووصل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، 33.28 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع، وجاء بموقع بنك قطر الأهلى الوطنى، وصل إلى 33.39 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.