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سعر اليورو الخميس 22-4-2021 فى البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري، وبنك مصر يقدمان سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.78 جنيه للبيع
أحمد الكومي 11:34 ص, الخميس, 22 أبريل 21 11:34 ص, الخميس, 22 أبريل 21

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شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، استقرارًا على مستوى أمس الأربعاء، عند 18.76 جنيه للشراء، و18.88 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.78 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر 18.78 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي

وفى بنك فيصل الإسلامي عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.80 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك البركة عند 18.80 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك الإمارات دبي الوطني، مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

عملة اليورو
اليورو

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك أبوظبي التجاري، مستوى 18.75 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي في السوق المحلية داخل بنك الإسكندرية مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم، عند 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

أدني مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.67 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبالنسبة لسعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.78 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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