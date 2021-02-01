سعر اليورو الأوروبي يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع سعرصرف اليورو الأوروبي بقيمة 3 قروش على مستوى الشراء والبيع بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين 1-2-2021 في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.

وسجلت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 18.95 ، 19.10 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجعت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول ، لتصل إلى 18.92 جنيه للشراء، و19.14 للبيع.

اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما تراجع أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية من حيث الأصول وهوالبنك الأهلي المصري حيث وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 18.92 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

هبطت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي بقيمة 3 قروش مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، الطفيف إلى مستوى 18.90 جنيهاً للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري بلغت مستوى 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وكما بلغ السعر داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

بينت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الاسلامي العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

جاءت مستويات أسعار اليورو الأوروبي داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، عند مستوى صرف اليورو الأوروبي ، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وعن أعلى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدم بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.