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سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 25-10-2020

يتيح بنك مصر إيران أكبر قيمة لبيع اليورو في مصر بقيمة 18.7 للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 1:15 م, الأحد, 25 أكتوبر 20 1:15 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

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تنشر جريدة  “المال” الإلكترونية  سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد 25 أكتوبر2020 بحسب المؤشرات اللحظية لأسعار تداول العملات بالبنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتراوح سعر شراء العملة الأوروبية في البنوك بين مستوى 18.29 جنيه للشراء، و 18.53 جنيه للبيع، ومتوسط سعر بيع اليورو الأوروبي بين مستويات 18.50 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

ونالت العملة الأوروبية ارتفاعًا جديدا يصل إلي 10 قروش داخل مقصورة ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق ببنك مصر 18.50 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع .

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أقل سعر صرف شراء اليورو في السوق المصرية

وحول أقل سعر لشراء العملة الأوروبية في السوق المصرية … يتيح المصرف العربي الدولي أدني سعر لشراء العملة الأوروبية داخل البنوك عند مستوى 18.29 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك cib

وداخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المصرية.. يقدم البنك التجاري الدولي سعراليورو الأوروبي اليوم عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

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سعر اليورو مقابل الدولار عالميًّا

مع الارتفاع الذي شهدته العملة الأوروبية في السوق المصرية اليوم.. أيضا لاقي تزايدًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي محققا سنتا واحدًا نموا عن تداولات أمس ليبلغ 1.18 دولار في تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما شهد اليورو الأوروبي ارتفاعًا يصل إلى 8 قروش في التداولات داخل بنك الإسكندرية ليصل سعر العملة إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية، اليوم.

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أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

وفيما يخص أعلي سعر لبيع اليورو الأوروبي في مصر … يتيح  بنك مصر إيران أكبر قيمة لبيع اليورو في مصر بقيمة 18.73.

سعر اليورو اليوم في بنك HSBC

18.65جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم

 وصل سعر صرف اليورو الأوروبي في بنك بلوم  18.32 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

 صرف اليورو في الاستثمار العربي

وأظهرت تداولات اليوم وصول سعر صرف اليورو إلى 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه خلال 9 أشهر
إنفوجراف يوضح تطور سعر اليورو أمام الجنيه فى الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2020
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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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