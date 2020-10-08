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سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم االخميس 8-10-2020

تعرف علي سعر صرف اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة
‫محمود الصباغ‬‎ 12:20 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 12:20 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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استمرارًا للخدمات التي تقدمها بوابة “المال” الإلكترونية لقرائها، ترصد سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الخميس، الموافق 8-10-2020، حيث يواصل اليورو استقراره في البنوك نظرًا للعطلة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تُعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد المقبل.

سعر اليورو فى بنك مصر

أشارت شاشات التداول اللحظية إلى تسجيل سعر اليورو 18.39 جنيه للشراء، و18.53جنيه للبيع في بنك مصر.

3 بنوك خاصة تعرض تداول اليورو عند أعلى مستوى اليوم

عرضت 3 بنوك خاصة شراء وبيع اليورو عند أعلى مستوى بلغ 18.45 جنيه و18.62 جنيه على التوالى.

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وضمت القائمة كلًّا من «بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي».

فيما سجل سعر اليورو مستوى قريبًا من القمة بنحو 18.39 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع في بنك مصر والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع خلال تداولات اليوم، وجاء على نفس المستوي فى بنك بلوم.

اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

سجلت العملة الأوروبية في بنك الإمارات دبي الوطني 18.37 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية اليوم.

سعر اليورو اليوم

أقل سعر صرف لليورو في البنوك 

جاء أقل سعر صرف للعملة الأوروبية في السوق المصرفية في مصر ببنك التعمير والإسكان 18.33 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد

18.36 جنيه للشراء

18.60 جنيه للبيع

السعر في مصر أبو ظبي الإسلامي

18.39 جنيه للشراء

18.53 جنيه للبيع

سعر اليورو مقابل الدولار عالميًّا

وفيما يخص مستوى اليورو مقارنة بالعملة الأمريكية، فقد بلغ 1.17 دولار.

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يُذكر أن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو حققت انهيارًا في الربع الثاني من العام، رغم أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة، حسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي أمس.

وذكر البنك، في إحصاءاته الفصلية، أن العائد على رأس المال في النصف الأول من العام، ذروة جائحة كورونا، كان 0.01%، وهو ما يقل بشدة عن 6.01% في الفترة نفسها قبل عام؛ إذ سجل ما لا يقل عن سبعة من 19 بلدًا في منطقة اليورو عائدات سلبية.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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