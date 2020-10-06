سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6-10-2020

بلغ أعلى مستوى 18.48 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع فى بنك مصر

ارتفع سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

متوسط السعر في البنوك العاملة بالسوق المحلية

سجلت العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم 18.43 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

أعلي سعر لليورو في البنوك

بلغ سعر اليورو 18.48 جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع في كل من بنك مصر والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك عوده وبنك المشرق وبنك تنمية الصناعية وبنك أبوظبي الأول. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

4 بنوك تتداول العملة الأوروبية عند نفس السعر

جاء سعر اليورو عند نفس مستوى 18.47 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع ببنك بلوم ، والبنك العقاري المصري، والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 18.46 جنيه للشراء، و 18.60 جنيه للبيع خلال تداولات اليوم، وجاء على نفس المستوي فى بنك قناة السويس.

اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

سجلت العملة الأوروبية في بنك الإمارات دبي الوطني 18.46 جنيه للشراء، و 18.62 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية 18.46 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية اليوم.

أقل سعر صرف لليورو الأوروبي في البنوك

جاء أقل سعر صرف للعملة الأوروبية في السوق المصرفية في مصر ببنك التعمير والإسكان 18.36 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد

18.36 جنيه للشراء

18.60 جنيه للبيع

السعر في مصر أبو ظبي الإسلامي

18.36 جنيه للشراء

18.57 جنيه للبيع

وعلى صعيد مستوى العملة الأوروبية، فقد سجل اليورو سعر صرف مقابل الدولار بلغ 1.17 دولار.

يشار الى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت فى تصريحات يوم الثلاثاء إن موجة ثانية من جائحة كورونا تنذر بتأخر التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو.

وأبلغت منتدى وول ستريت جورنال لرؤساء الشركات في حوار قبل التسجيل ”نخشى الآن أن يكون لإجراءات الاحتواء التي اتخذتها السلطات تداعيات على هذا التعافي، لذلك بدلا من منحنى التعافي السريع الذي نتطلع له جميعا ونأمله، نخشى أن يجعل ذلك أحد طرفي المنحنى أكثر تقلبا بقليل“.